Собянин: более 2 тыс мероприятий для молодежи прошло в Москве за 2024 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва в 2024 году стала "Молодежной столицей России" и центром различных событий. За прошлый год в столице прошло свыше двух тысяч мероприятий для молодых москвичей и ребят со всей страны, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Так, рассказал мэр, День молодежи собрал 227 тысяч участников, а День первокурсника открыл новый этап жизни для студентов. На форуме-выставке "Город. Карьера. Бизнес" более четырех тысяч молодых людей смогли определиться с будущей профессией. Символом памяти стали патриотические акции "Вальс Победы" и "Песня Победы".

Кроме того, молодые предприниматели столицы представили свои товары на маркете "Сделано в Москве" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе". Тогда 700 москвичей поучаствовали в мероприятии, а свыше 1,4 тысячи – помогали в волонтерском корпусе.

По словам Собянина, звание молодежной столицы вдохновило компании и предпринимателей на создание брендовой одежды. Проекты "Молодежь Москвы" и "Сделано в Москве" провели конкурс на разработку капсульной коллекции.

Также в Московском метрополитене запустили тематический состав "Москва – молодежная столица России". В течение шести месяцев горожане и гости столицы во время поездок узнавали о проектах, программах, конкурсах и событиях для молодых людей.

В столице проживают более 3,2 миллиона талантливых и целеустремленных ребят, подчеркнул градоначальник. Молодые люди также могут найти себе занятие по душе на портале "Молодежь Москвы".

Между тем Омск и Пермь стали новыми молодежными столицами РФ в 2025 году. В соответствующем голосовании поучаствовали свыше 800 тысяч человек. За звание молодежной столицы боролись также Хабаровск, Новый Уренгой и Томск. Город-победитель был выбран на портале "Госуслуги".