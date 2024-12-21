Омск и Пермь станут молодежными столицами России в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Омск и Пермь стали новыми молодежными столицами России в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

"У экспертного жюри и оргкомитета опять не осталось другого выбора, и в 2025 году в России снова будут две молодежные столицы", – сказал он.

В голосовании приняли участие более 800 тысяч человек. За звание молодежной столицы боролись Хабаровск, Новый Уренгой, Омск, Пермь и Томск.

Победителя из пятерки городов финалистов впервые выбирали на портале "Госуслуги". По словам главы Росмолодежи Григория Гурова, новой молодежной столице страны предоставят право на проведение у себя проектов организации, а также методическую и экспертную поддержку для реализации представленных инициатив.

В 2024 году молодежными столицами были Москва и Владивосток. Конкурс "Молодежная столица России" впервые был проведен Росмолодежью в 2022 году. Статус присуждается российскому городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодежной политики муниципалитета и субъекта РФ.

