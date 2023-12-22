Москва и Владивосток станут молодежными столицами в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Победителями конкурса "Молодежная столица России" стали Москва и Владивосток. Итоги объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы приняли решение, что в 2024 году в России будет две молодежные столицы: Москва и Владивосток", – передает ТАСС слова Кириенко.

Народное голосование за "Молодежную столицу России" завершилось в 09:00 21 декабря. В конкурсе также принимали участие Красноярск, Омск и Мурманск.

Городам, которые одержали победу, предоставят право на организацию мероприятий федерального масштаба, а также дополнительный грантовый конкурс для молодежи.

Ранее стало известно, что более 200 человек приняли участие в молодежном флешмобе "Зачетная Москва", который состоялся на катке на ВДНХ. Москва ежегодно подтверждает статус главного центра притяжения талантливой и амбициозной молодежи. Для молодого поколения в городе созданы всесторонние условия, в том числе работают ведущие учебные заведения, проходят различные мероприятия и другие.

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