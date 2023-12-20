Проголосовать за "Молодежную столицу России" можно до утра 21 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Народное голосование за "Молодежную столицу России" завершится в 09:00 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Поддержать Москву и сделать ее центром молодежи на 2024 год может каждый", – отмечается в сообщении.

Голосование проводится на сайте dom.fadm.gov.ru/vote/54/, где необходимо авторизоваться и нажать кнопку "Голосовать".

В конкурсе также принимают участие Красноярск, Владивосток, Омск и Мурманск. Итоги голосования подведут 22 декабря и объявят на финале Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в Доме молодежи.

Городу, который одержит победу, предоставят право на организацию мероприятий федерального масштаба, а также дополнительный грантовый конкурс для молодежи. Помимо этого, он станет главным местом притяжения молодых людей на год.

Ранее сообщалось, что зимний фестиваль "Молодежь Москвы" пройдет в городе 21 декабря. Поучаствовать в нем могут старшеклассники, студенты вузов и колледжей, активисты молодежных проектов и некоммерческих организаций (НКО), а также все желающие от 14 до 35 лет.

На мероприятии участники смогут встретиться с экспертами, познакомиться с проектами и выбрать для себя направление развития. Подготовлена обширная программа.

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