Свыше двух тысяч мероприятий прошло в пространстве "Молодежь Москвы" с ноября 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше двух тысяч мероприятий прошло в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы", открывшемся в ноябре прошлого года. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут провести на площадке тематический форум, выставку, мастер-класс, спортивную тренировку или же собраться для обсуждения своих идей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пространство включает в себя шесть помещений: конференц-зал, коворкинг, переговорную, медиа- и видеостудии, а также зал для тренировок и танцев. В студиях можно записывать видеоролики, подкасты и интервью. Для бронирования площадки необходимо оставить заявку на молодежном портале столицы, услуга бесплатная.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чаще всего молодые люди бронируют медиастудию и конференц-зал. Там они проводят мастер-классы, обучающие интенсивы, кибертурниры, дебаты и многое другое.

"Молодежь Москвы" работает каждый день с 10:00 до 20:00. Площадка расположена по адресу Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как город помогает школьникам в выборе будущей профессии. По его словам, в Москве почти с нуля разработали новую многоступенчатую экосистему профнавигации, которая охватила уже более 1,3 миллиона детей и подростков.

Градоначальник добавил, что первые площадки экосистемы детских технопарков появились в 2016 году. Сейчас их более 300 по всей Москве. Дети с 1-го по 11-й классы на этих площадках пробуют себя в разных направлениях и востребованных профессиях.

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