Сергей Собянин: более 1,3 млн москвичей занимаются волонтерством

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве более 1,3 миллиона горожан занимаются волонтерством. При этом больше миллиона из них – молодежь, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр поздравил волонтеров с Днем добровольца и поблагодарил за бескорыстие и преданность делу.

Как отметил Собянин, волонтеры помогают благотворительным организациям, приютам для бездомных животных и участвуют в сборе гумпомощи. Также добровольцы организуют различные спортивные мероприятия и патриотические акции.

"Уже 10 лет найти свой путь добрых дел помогает ресурсный центр "Мосволонтер". Он развивает и поддерживает больше 10 направлений добровольческой деятельности. В помощь начинающим разработаны онлайн-курсы", – рассказал Собянин, добавив, что центр также проводит бесплатные программы развития компетенций.

Кроме того, для встреч с командой и организации мероприятий в восьми округах столицы открыли пространства "Доброе место".

Градоначальник также подчеркнул, что знак отличия "Волонтер Москвы" за два года получили уже 60 человек.

Между тем первый интенсив "Доброе сердце столицы" ресурсного центра "Мосволонтер" пройдет в Москве с 9 по 25 декабря. Принять в нем участие смогут горожане старше 14 лет. Участникам предстоит проверить свои знания о добровольческом движении, а также получить новый опыт.