Первый волонтерский интенсив "Доброе сердце столицы" пройдет в Москве в декабре

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Первый интенсив "Доброе сердце столицы" ресурсного центра "Мосволонтер" пройдет в Москве с 9 по 25 декабря. Принять в нем участие смогут горожане старше 14 лет. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В ходе мероприятия участникам предстоит проверить свои знания о добровольческом движении, а также получить новый опыт и принять участие в поиске решений для реальных задач, подготовкой которых займутся организации-партнеры.

"Интенсив включает два этапа. Сначала волонтерам предстоит пройти теоретические онлайн-курсы и выполнить практические задания, заработав баллы. Их также можно будет получить по итогам тестирования в конце обучения. После этого 100 лучших участников ждет очный тур, где они покажут свои умения в командной деловой игре", – пояснила она.

Решить задачи партнеров добровольцы должны будут в финале проекта. Для этого они смогут прибегнуть к помощи искусственного интеллекта. При этом авторы самых полезных идей получат сертификаты и медали. Вместе с тем им предложат создать индивидуальный план личного развития, реализовать который можно будет уже в первой половине 2025 года.

В рамках теоретических онлайн-курсов планируется осветить важные для волонтеров направления. Так, в модуле "Личный бренд" речь пойдет об основах публичного выступления, азах ведения социальных сетей и технике самопрезентации. Кроме того, в рамках блока "Менеджмент команды" добровольцам расскажут, как сформировать и замотивировать коллектив.

Участников также познакомят с методами постановки и контроля выполнения задач. В ходе курсов им предстоит узнать и о стратегиях поведения в различных ситуациях, а также принципах цифровой грамотности и эффективного обучения.

Все желающие могут зарегистрироваться на интенсив на сайте "Мосволонтера". Сделать это необходимо до 18 декабря.

Вместе с тем 7 и 8 декабря на территории креативного пространства "Хлебозавод № 9" пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Гостей ждут десятки благотворительных организаций, которые представят свою продукцию и проведут мастер-классы. Все вырученные средства будут направлены на помощь их подопечным.