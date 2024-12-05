Путин вручил премию "Волонтер года" Марии Карпенко из Курской области

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Владимир Путин вручил награду "Волонтер года" главе движения "Вторая жиZнь" Марии Карпенко на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

Карпенко организовала гуманитарную миссию в новые регионы и помогала эвакуировать людей из Суджанского района Курской области. Кроме того, женщина организовала отдельный медицинский отряд, который оказывает догоспитальную помощь пострадавшим.

Президент призвал не забывать о российских волонтерах, погибших в Курской области, и о поддержке их семей. Он вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области. Тогда группа добровольцев попала под обстрел, в котором погибли два товарища Геращенко.

"Я хочу, чтобы мы никогда не забывали и тех ребят, которых с нами сегодня нет, и об их близких. Низкий им поклон", – сказал Путин.

Он обратился с этой просьбой и к федеральному правительству, и к региональным властям.

Как отметил российский лидер, благородная работа волонтеров объединяет весь мир. Он также признался, что был удивлен географией и количеством участников конкурса.

"50 тысяч заявок (подали. – Прим. ред.) представители 142 стран, причем и из Северной Америки, и из Латинской Америки, и из Европы, и из Африки, и из Азии – столько людей приняли участие в этом конкурсе", – сказал Путин.

Между тем около 30 пунктов сбора подарков проекта "Москва помогает" открылось в столице. Все желающие могут принести посылки для бойцов СВО и детей из новых российских регионов. Пункты будут работать до 28 февраля включительно.

Кроме того, владельцы столичных магазинов направляют военнослужащим в зоне СВО то, что им нужно в данный момент. В первую очередь запросы участников спецоперации собирают волонтеры. После составления списка просьб бойцов начинается работа по сбору гумпомощи.