Более 3,6 тыс социально значимых инициатив поддержал город с 2002 года

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москва поддержала более 3,6 тысячи социально значимых инициатив с 2002 года. НКО реализуют их при поддержке грантов мэра столицы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Эксперты отбирают предложения по итогам конкурса в 12 номинациях, куда входят "Наше наследие", "Экология мегаполиса", "Добровольчество и волонтерство". Лауреатам город выделяет от 500 тысяч до 5 миллионов рублей.

"Победители предыдущего конкурса с начала этого года воплотили более 240 инициатив. В их числе патриотические и краеведческие акции, серия встреч предпринимателей со студентами ведущих вузов, выставки животных из приютов и многое другое", – подчеркнула вице-мэр.

Центр развития и досуга для всей семьи "Мастерская талантов" организовал серию тематических квизов "Горжусь тобой, Москва". Ребятам задавали вопросы об истории, культуре, географии, известных ученых, писателях, архитекторах, художниках и музыкантах города.

По словам главы проекта Юлии Большухиной, благодаря инициативе ребята могут узнать уникальные факты о Москве и ее жителях. Всего за год прошло 35 мероприятий для 3,5 тысячи человек.

В свою очередь, Научно-образовательный центр Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана получил поддержку на обучающий интенсив "Семейная Москва", в рамках которого юные москвичи смогли изучить основы 3D-моделирования и освоить навыки работы с лазерным станком. Как указала руководитель проекта Ольга Жгулева, ребята познакомились с современными техническими специальностями.

Историко-культурный поисковый центр "Обелиск" начал заниматься увековечиванием памяти об участниках Великой Отечественной войны. С начала года его волонтеры обнаружили и захоронили останки сотен советских бойцов.

Кроме того, грант мэра Москвы получил и молодежный проект "Наставничество и предпринимательство 2.0". В него включили встречи с владельцами успешных компаний, журналистами, дизайнерами и другими специалистами.

Еще одним победителем конкурса стала региональная общественная организация инвалидов "Детский орден милосердия". Она сделала тактильные книги для слепых и слабовидящих ребят. За 9 месяцев 2024 года волонтеры передали в образовательные заведения более 80 изданий.

Также благотворительный фонд "Вирта" организовал две выставки, которые посетили свыше 3 тысяч людей. В результате пристроить в добрые руки удалось 57 собак и кошек.

Между тем первый интенсив "Доброе сердце столицы" ресурсного центра "Мосволонтер" пройдет в Москве с 9 по 25 декабря. Принять в нем участие смогут горожане старше 14 лет. Участникам предстоит проверить свои знания о добровольческом движении, а также получить новый опыт и принять участие в поиске решений для реальных задач.

