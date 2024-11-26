Конкурс грантов "Москва – добрый город" помог более чем 110 тыс горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конкурс грантов "Москва – добрый город" за пять лет помог более чем 110 тысячам горожан, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в 2024 году впервые в истории конкурса 100% (359) заявок прошли формальную проверку.

"По решению комиссии 100 некоммерческих организаций (НКО) получат 400 миллионов рублей и в партнерстве с городом приступят к реализации социально важных проектов в 2025 год", – приводит слова Раковой портал мэра и правительства столицы.

По ее словам, в 2025 году планируется оказать адресную поддержку еще порядка 30 тысячам человек.

При этом всего за время проведения отбора победителями стали почти 550 проектов социально ориентированных НКО. Между ними было распределено два миллиарда рублей для помощи москвичам. Как пояснила Ракова, среди них люди с инвалидностью, многодетные и приемные семьи, дети-сироты и многие другие.

Между тем в столице 7 и 8 декабря пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Его центральным событием станет ярмарка.

Все средства от продажи игрушек, посуды и других изделий столичных НКО направят на помощь детям, многодетным семьям, людям старшего поколения и животным. Также гости смогут принять участие в благотворительном квесте, различных мастер-классах и уличных играх.