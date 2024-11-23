Собянин: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 7 и 8 декабря

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 7 и 8 декабря. Центральным событием станет ярмарка, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Все средства от продажи игрушек, посуды и других изделий столичных НКО направят на помощь детям, многодетным семьям, людям старшего поколения и животным.



Также гости фестиваля смогут поучаствовать в благотворительном квесте, мастер-классах и уличных зимних играх. Как отметил мэр столицы, в рамках мероприятия запланировано мультимедийное танцевальное шоу.



"В интерактивной зоне предложат попробовать себя в качестве виртуального художника, а также сфотографироваться в новогодней фотозоне", – написал Собянин.



Мероприятие пройдет на территории городского пространства Хлебозавод №9.

Ранее стало известно, что жители столицы собрали более 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров, которые отправятся в новые и приграничные регионы России. Более 67,7 тысячи граждан и 597 организаций передали в пункты приема различные продукты, детские товары, одежду и другие предметы, необходимые нуждающимся жителям страны.

