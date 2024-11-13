Москвичам рассказали о возможности поддержать благотворительные организации через mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Во Всемирный день доброты, который отмечается 13 ноября, москвичам напомнили, что они могут поддержать столичные благотворительные организации с помощью сервиса на mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что такие организации помогают детям и взрослым, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, представителям старшего поколения и бездомным животным, поддерживают научные, образовательные и экологические программы.

В столице благотворительность развивается при поддержке города. В сервисе на mos.ru представлено более 90 проверенных НКО, которые можно поддержать, потратив на это всего пару минут. Для этого нужно выбрать одну или несколько программ и указать желаемую сумму перевода.

Возможности сервиса позволяют поддержать подопечных всех благотворительных программ выбранной категории одним платежом – в этом случае пожертвование распределится поровну. Также желающие могут подключить автоплатеж, чтобы установленная пользователем сумма списывалась ежемесячно.

Один из фондов на портале помогает детям, оставшимся без попечения родителей. Он работает под названием "Арифметика добра". Особое внимание фонд уделяет ребятам школьного возраста, а также братьям и сестрам, которым сложнее найти новую семью.

Программа "Содействие семейному устройству" помогает подобрать для таких детей приемных родителей, организовывает знакомство с ними и помогает с документами и адаптацией.

Фонд борьбы с лейкемией поддерживает взрослых, столкнувшихся с тяжелым диагнозом. Организация оказывает адресную помощь, ищет доноров для трансплантации костного мозга, оплачивает их проезд и перевозку стволовых клеток, а также приобретает необходимые дорогостоящие препараты.

Фонд "Собаки, которые любят" оказывает помощь бездомным животным. Ветеринарную помощь на средства неравнодушных получили уже более 800 кошек и собак. Помочь таким животным могут даже те горожане, кто пока не готов взять их в свой дом. Фонд позволяет лечить и стерилизовать бездомных животных и находить им семьи.

Фонд "Второе дыхание" помогает сокращать объем мусора в городе. Программа "Подари вещам вторую жизнь" дает возможность сдать ненужные вещи в пункты приема или специальные боксы. Таким образом, отходов становится меньше, а одежду в хорошем состоянии передают нуждающимся.

Кроме того, в благотворительном сервисе на mos.ru есть возможность создать свой тематический сбор. Для этого нужно указать повод, выбрать категорию из уже имеющихся на сайте, длительность и нажать кнопку "Создать сбор". Ссылкой можно поделиться с близкими или разместить ее на своих страницах в соцсетях, чтобы получить более широкий отклик.

Ранее стало известно, что жители столицы собрали более 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров, которые отправятся в новые и приграничные регионы России. Более 67,7 тысячи граждан и 597 организаций передали в пункты приема различные продукты, детские товары, одежду и другие предметы, необходимые нуждающимся жителям страны.

