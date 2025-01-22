Кинопарк "Москино" подготовил программу к Татьянину дню

Фото: пресс-служба кинопарка «Москино»

Праздничная программа по случаю Дня российского студенчества (Татьянин день) пройдет 25 и 26 января в кинопарке "Москино". Гостей ждут мастер-классы, кинопоказы, зимние игры, катания, квесты и многое другое, пишет портал мэра и правительства Москвы.

В субботу и воскресенье студенты смогут посетить кинопарк бесплатно, показав оригинал студенческого билета. Гостей ждет иммерсивный квест "Время пересдачи", где нужно будет ответить на вопросы школьной программы и проверить свои знания.



Снять свой ролик или сделать курсовую работу можно на площадках "Парк сказок", "Соборная площадь Москвы" (палаты князя Андрея Боголюбского), "Уездный город", "Улицы Берлина", "Ступени Рейхстага", "Натурный хромакей", "Москва 1940-х годов" и "Центр Москвы". Для этого нужно пройти регистрацию в информационном центре кинопарка, уличные декорации доступны с 11:00 до 17:00.

Горожане смогут оценить музыкально-театральную программу, подготовленную студентами мастерских ГИТИС. 25 января в 13:00, 14:30 и 16:00 в декорациях "Театр Гонзаги" ожидается спектакль "Помогите двум влюбленным", в 17:00 там пройдет лекция продюсера фильма "Финист. Первый богатырь" Сергея Маевского. На следующий день в 13:00, 14:30 и 16:00 выпускники ГИТИС представят зрителям джазовую зарисовку.

С 11:00 до 21:00 на центральной площади "Москино" работает большой каток с прокатом коньков. Один бесплатный сеанс катания входит в стоимость билета (не считая проката). Там же можно посетить тюбинговую горку и творческие мастерские. Занятия платные, проводятся каждый час с 11:00 до 17:00.

Москвичи и гости города в 12:00 и 14:00 могут посетить экскурсию "Киноэкспедиция", а также увидеть различные фильмы в кинотеатре "Москино кинопарк". Кроме картины "Финист. Первый богатырь", покажут "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Василий" и "Только серьезные отношения".

Сделать фото на память в костюмах прошлых лет или в образе любимого героя фильмов "Варвара-краса, длинная коса", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Карнавальная ночь", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "Девчата" можно будет в тематических фотозонах.

Кроме того, все выходные дни в 17:30 и 19:00 в кинопарке ожидается мультимедийное представление "Соборная площадь" в постановке Эдуарда Боякова. Спектакль расскажет о периоде Смуты и борьбе российского народа с захватчиками.

В Москве мероприятия в честь Дня студента пройдут с 22 по 26 января. Горожане могут попасть на бал-маскарад, разгадать тайны ВДНХ или выбрать будущую профессию, всего ожидается около 70 мероприятий. Кроме того, в общественном пространстве "Три вокзала. Депо" 25 января состоится фестиваль студентов колледжей.

