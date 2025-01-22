Москвичам рассказали, какую программу к Татьянину дню подготовили в столице

Фото: пресс-служба Мосгорпарка

Во время празднования Дня российского студенчества учащиеся московских вузов и колледжей могут попасть на бал-маскарад, разгадать тайны ВДНХ или выбрать будущую профессию. Мероприятия пройдут с 22 по 26 января, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На культурных городских площадках с 24 января пройдет порядка 70 мероприятий. Для молодых людей подготовят интеллектуальные игры, экскурсии, квесты и другое.

В субботу, 25 января, в общественном пространстве "Три вокзала. Депо" состоится фестиваль студентов колледжей. Его события посвящены профессиям, которым учат в этих учреждениях. На площадке организуют мастер-классы, покажут управление роботами-строителями и агророботами, расскажут о выращивании микрозелени и создании картинок в нейросетях. Всем желающим также предложат освоить профессии автомеханика, а для любителей кулинарии проведут гастросоревнование.

В пространстве будет работать отдельная зона, где посетителей познакомят с московскими колледжами. Представители образовательных учреждений расскажут о специальностях и особенностях образовательного процесса.

Приготовлением блюд будут заниматься студенты кулинарных колледжей. Попробовать их можно будет в некоторых корнерах. Завершится фестиваль концертом.

В честь праздника в Москве пройдут мероприятия, посвященные личностному развитию, творчеству и карьерному росту. Например, 22–26 января различные события проведет проект "Молодежь Москвы". В программу войдут встречи с героями России, конкурсы, игры и соревнования. Необходима предварительная регистрация на сайте проекта.

Для студентов последних курсов вузов, выпускников и начинающих специалистов 23 января в центре "Моя карьера" пройдет фестиваль "Карьерный прорыв. Раскрой свой потенциал". Там с 14:00 до 17:00 гостей ждут деловые игры, тренинги, консультации карьерных наставников и встречи с представителями компаний. Предварительная регистрация доступна на сайте.

В пятницу, 24 января, молодые люди приглашаются на V Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест". В рамках мероприятия выступят мотивационные спикеры и бизнес-эксперты, также подготовлены шоу-программы, инновационные технологические проекты молодежи РФ и других стран.

На следующий день московские ледовые площадки подготовили для студентов, а также всех Татьян разные акции. Например, учащиеся очно в вузах и колледжах смогут бесплатно взять напрокат коньки на катке Северного речного вокзала. Для посещения нужна регистрация на сайте, кроме того, на месте необходимо будет предъявить студенческий билет или зачетную книжку. Получить бесплатно коньки смогут и гости с именем Татьяна, показав паспорт.

Бесплатно покататься на коньках в этот день смогут студенты колледжей и на площадке около Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Студентки по имени Татьяна могут бесплатно посетить каток на ВДНХ.

Остальным учащимся колледжей и вузов предлагается покупка билетов на каток по праздничной цене – 300 рублей для всех сеансов с 19:00. Количество бесплатных билетов и билетов по специальной цене ограниченно.

В столичных парках студенты и Татьяны могут также бесплатно покататься на коньках. Также на некоторых ледовых площадках 25 января проведут маскарады. Например, в 19:00 на катке в саду "Эрмитаж", а также в парке "Дубки" всех желающих ждет костюмированный бал с аниматорами и развлекательной программой. На катке "Ил" парка "Ходынское поле" состоится бал-маскарад "Путешествие в прошлое". Дресс-код – костюмы 1950-х годов. Для обладателей лучших нарядов предусмотрены призы.

В тот же день все студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить некоторые павильоны и экспозиции ВДНХ. В акции участвуют центр "Космонавтика и авиация", музей "Атом", Музей славянской письменности "Слово", интерактивный музейный комплекс "Буран", экспозиция Третьяковской галереи в павильоне № 1 "Центральный", а также выставка "Ты выглядишь на все 100!" в павильоне "Транспорт СССР".

В 13:00 гости приглашаются посетить бесплатную экскурсию-квест "Загадки ВДНХ". Участники посмотрят архивные кинохроники в музее выставки, изучат исторические павильоны на Центральной аллее. Необходима предварительная регистрация.

В 17:00 и 19:30 в центре "Космонавтика и авиация" посетители смогут побывать на экскурсии "Время первых. Студенты космоса". Участникам расскажут о первом отряде космонавтов. Посещение бесплатное, нужна регистрация на сайте.

В предстоящие выходные в 17:00 студентов приглашают на обзорную экскурсию по экспозиции Третьяковской галереи в павильоне № 1 "Центральный". Они посмотрят монументальные полотна, легендарный горельеф, более 50 лет считавшийся утраченным, узнают историю создания скульптуры "Рабочий и колхозница". Нужна предварительная регистрация на сайте.

Татьянин день встретят и в пространстве "Дом российской кухни". В 17:00 для гостей состоится бесплатное чаепитие и дегустация большого медовика. Кроме того, всех студентов в корнерах ждут кулинарные мастер-классы, а также скидки 20% на меню.

Пассажиров столичного метро приглашают поучаствовать в викторине, посвященной Татьянину дню, МГУ имени М. В. Ломоносова, реформам образования в РФ и столичному транспорту. Она начнется в 09:00. Вытянуть билет с вопросом можно будет на стойке "Живое общение" в эскалаторной галерее на Воробьевых горах. Для правильно ответивших на вопросы подготовлены подарки.

В вестибюле станции метро "Университет" (выход № 1) с 11:00 до 17:00 будет стоять аниматор в костюме основателя МГУ Михаила Ломоносова, с которым можно будет сфотографироваться.

Игра в формате "вопрос – ответ" пройдет и в городских туристско-информационных центрах. 25 января в 12:00 викторина начнется в парке "Зарядье", на Тверской площади, на Северном и Южном речных вокзалах. Победители получат призы.

В туристическом сервисе Russpass в честь праздника появились новые маршруты по столице, разработанные специально для студентов. Например, "Зачетный маршрут" позволит посетить места, где можно провести свободное от занятий время. В маршрут для любителей наук "По центру Москвы с Ломоносовым" входят Российская государственная библиотека, Музей книги и другие знаковые места.

Татьянин день отметят и в московских культурных учреждениях. 24 января в 19:00 в театральной гостиной Дома Гоголя пройдет концерт "Музыкальная палитра в Татьянин день". Мероприятие бесплатное, нужна регистрация. А 25 января в 18:00 Дом А. Ф. Лосева приглашает на концерт "Татьянин день". Мероприятие бесплатное. Билеты будут доступны в кассе за полчаса до начала.

25 января все студенты смогут бесплатно посетить усадьбу Кусково. На следующий день в 12:00 в портретной галерее усадьбы состоится лекция "Татьянин день". Посетителям расскажут об истории возникновения и традициях главного праздника российских студентов. Мероприятие бесплатное, необходима регистрация.

В 16:00 Музей Москвы проведет квиз, посвященный студенческой жизни Москвы. Поучаствовать можно индивидуально или в составе команды до семи человек. Вход бесплатный, нужна предварительная регистрация.

В Татьянин день все желающие смогут бесплатно посмотреть фильм "Только серьезные отношения" в кинотеатрах сети "Москино". Показы пройдут в кинотеатрах "Москино кинопарк" в 12:00, "Сатурн" в 13:45, "Ангара" в 17:00, "Молодежный" в 14:00, "Тула" в 15:00 и "Спутник" в 14:00. Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте.

В честь праздника кинопарк "Москино" подготовил специальную акцию и программу. В выходные вход в кинопарк и на каток для студентов будет бесплатным. Прокат коньков останется платным.

На площадках кинопарка "Соборная площадь Москвы", "Центр Москвы" и "Уездный город" молодых людей ждет иммерсивный квест "Время пересдачи". Гостей проверят на успеваемость по истории, литературе и физкультуре. Присоединиться может любой желающий с 11:00 до 17:00 без регистрации.

В 2024 году Москва стала "Молодежной столицей России" и центром различных событий. За 2024-й в столице прошло свыше двух тысяч мероприятий для молодых москвичей и ребят со всей страны. День молодежи собрал 227 тысяч участников.