Студенты колледжей проведут гастрофестиваль в Москве 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Студенты колледжей подготовили фестиваль, который пройдет в День студента, 25 января, в фудмолле "Три вокзала. Депо". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для этого мероприятия было разработано специальное меню. Кроме того, для гостей будут проводиться мастер-классы, интерактивы и розыгрыш призов. Таким образом, как утверждает Ракова, желающие смогут ознакомиться с востребованными специальностями, пообщаться с директорами колледжей и попробовать блюда молодых поваров и кондитеров.

"Кроме того, в честь праздника студенты смогут бесплатно посетить художественные выставки, лекции, кинопоказы и каток на Воробьевых горах", – уточнила заммэра Москвы.

В пресс-службе комплекса социального развития сообщили, что на протяжении всей недели в столичных колледжах организованы мероприятия в честь Дня студента: дни самоуправления, концерты, спортивные соревнования и творческие конкурсы.

Ракова отметила, что все больше людей отдают предпочтение среднему профессиональному образованию. В 2024 году количество девятиклассников, поступивших в колледжи на бюджет, выросло практически в два раза.

"Сегодня быть студентом столичного колледжа – это перспективно и интересно. Ребята имеют доступ к современным учебным программам и увлекательным практическим занятиям, что позволяет им развивать необходимые навыки для построения успешной карьеры", – подытожила заммэра Москвы.

Всего ко Дню российского студенчества подготовлено более 90 мероприятий: концерты, экскурсии и соревнования. При этом вход на все события бесплатный по предварительной регистрации на портале "Молодежь Москвы".

Мероприятия будут проводиться в период с 22 по 26 января на ВДНХ и в парках, спортивных комплексах и культурных центрах. В программе – встречи с героями России, конкурсы, фестивали предпринимательства и короткометражного кино.

