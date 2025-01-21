Около 70 мероприятий подготовлено в Москве в честь Дня студента

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Около 70 мероприятий, посвященных Дню российского студенчества, пройдут на разных площадках Москвы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Программу подготовили больше 50 городских площадок – парки, музеи, библиотеки и культурные центры. Посетителям напомнят историю и традиции праздника, покажут спектакли и предложат в игровой форме проверить знания по разным предметам", – отметила вице-мэр.

24 января в 17:00 в ДК "Заречье" посетителям расскажут, как связаны День студента и МГУ имени Ломоносова, а также почему этот праздник еще называется Татьянин день. Кроме того, в 19:00 в Доме Гоголя состоится концерт классической музыки.

В тот же день в 18:00 в музее "Интеграция" имени Островского гостей ждут выступления вокалистов Камерного оперного театра содружества "Гомер", участников студий "Бельканто" и "Калейдоскоп", а в филиале на улице Лазо пройдут музыкальные экспромты, поэтические читки и театральные перформансы.

На следующий день, 25 января, в 13:00 в Московском зоопарке пройдет интеллектуальный квест, где нужно будет на скорость решить задачи по биологии и зоогеографии. В 14:00 Государственный музей обороны Москвы начнет экскурсию про курсантов военных училищ в Битве за Москву в период Великой Отечественной войны, в ходе которой расскажет о подвиге молодых офицеров.

В 14:15 и 16:15 в парке "Северное Тушино" покажут классические киноленты "Мосфильма". Картины "Одиноким предоставляется общежитие" и "Невероятные приключения итальянцев в России" можно будет посмотреть в зале подводной лодки "Новосибирский комсомолец".

В КДЦ парка "Ходынское поле" в 17:00 покажут спектакль "Фарс в четырех стенах, или История одного обмана" про двух студентов-соседов, которые оказались в непростой ситуации с арендой жилья, а в 19:00 в парке "Ангарские пруды" пройдет бал в стилистике кинофильма "Стиляги". Другие костюмированные мероприятия ожидаются в парке Дружбы, саду "Эрмитаж" и парке "Дубки".

Кроме того, ученики вузов, колледжей и гости с именем Татьяна смогут бесплатно сходить на катки, открытые в столичных парках. Для этого требуется показать студенческий билет либо паспорт. 25 и 26 января студенты могут бесплатно посетить кинопарк "Москино", где их ждет иммерсивный квест.

Также 25-го числа в фудмолле "Три вокзала. Депо" состоится фестиваль, подготовленный студентами столичных колледжей. Там подадут специальное меню, организуют мастер-классы, интерактивы и розыгрыш призов. Здесь же можно будет ознакомиться с востребованными специальностями и пообщаться с директорами колледжей.

