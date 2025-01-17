Финал фестиваля студенческого предпринимательства "Студфест" пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве состоится финал V Московского международного фестиваля студенческого предпринимательства "Студфест". Мероприятие проведут 24 января в спорткомплексе "ВТБ Арена", передает портал мэра и правительства столицы.

Во время него подведут итоги проходившего в рамках фестиваля конкурса, также для гостей выступят мотивационные спикеры и бизнес-эксперты.

Всего на конкурс поступило более трех тысяч заявок от молодых специалистов из 17 стран в возрасте от 16 до 35 лет. В рамках фестиваля проходят два трека: "Я создаю бизнес" и "Я работаю в высокотехе". Участниками первого трека являются будущие предприниматели с проектами по высоким технологиям. Финалисты получат возможность попасть в "Академию инноваторов".

Так, среди разработок проект NFCKEY студента Московского политехнического университета Ивана Меняйлова. Это сервис для открытия дверей с помощью NFC-ключа на телефоне. Другой проект RuChamp студента Московского физико-технического института Глеба Шишова представляет собой цифровую платформу для учета спортсменов, организации соревнований. Валерий Бойцов из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" представляет проект "ВИБИ" – инновационный грузовой транспорт с электромускульным приводом.

Победители конкурса разделят между собой призовой фонд 2,9 миллиона рублей. Кроме того, у трех победителей будет возможность получить дополнительный грант Московского венчурного фонда в размере одного миллиона рублей.

В свою очередь, участники трека "Я работаю в высокотехе" – студенты и молодые специалисты. Они смогут попасть на стажировку в крупные высокотехнологичные московские компании.

Завершит фестиваль шоу-программа с выступлениями популярных артистов.

Между тем более 90 мероприятий подготовили в Москве ко Дню российского студенчества. В столице пройдут концерты, экскурсии и соревнования. Вход на все события бесплатный по предварительной регистрации на портале "Молодежь Москвы".

Кроме того, Москва в 2024 году стала "Молодежной столицей России" и центром различных событий. За прошлый год в столице прошло свыше двух тысяч мероприятий для молодых москвичей и ребят со всей страны.