Свыше 2,5 тыс московских инноваторов получили нефинансовую поддержку с начала года

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 2,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей Москвы получили нефинансовую поддержку с начала 2024 года, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что город предоставляет широкий спектр инструментов, например обучающие курсы, акселерационные программы, конкурсы и полезные онлайн-сервисы.

Самыми востребованными стали интенсивы по управлению интеллектуальной собственностью, подготовка документов для привлечения финансирования, а также оценка инвестиционной привлекательности продукта и его дальнейшая презентация партнерам.

Кроме того, вице-мэр выделила программу пилотного тестирования инноваций, которая была запущена четыре года назад и за это время собрала почти 250 площадок, на которых было инициировано свыше 530 испытаний.

Помимо этого, начинающие и действующие предприниматели могут присоединиться к обучающему курсу "Путь к IPO". На них участники выполняют практические задания и формируют стратегию выхода компании на фондовый рынок.

В свою очередь, на платформе Московского инновационного кластера (МИК) предлагается воспользоваться сервисом по подбору помещений, на которых можно разместить офисы, производства, склады и лаборатории. Там же российские специалисты могут принять участие в технологических конкурсах и выполнить реальные задачи, которые ставят перед ними крупные предприятия, госкорпорации и столичные департаменты.

Еще на МИК действуют 15 межотраслевых кластеров, на которых предприниматели и ученые создают новые проекты или совершенствуют существующие, находят заказчиков и площадки для испытаний. Это также помогает в поиске инвесторов в интенсиве "Инвестиционная упаковка".

Между тем средний возраст разработчика инновационного продукта в столице снизился с 35 до 28 лет. Так, в 2018 году на 100 участников программы технологического предпринимательства было 18 студенческих проектов, сейчас же их 51.

Кроме того, с начала 2022 года в Москве к национальному проекту "Производительность труда" присоединились уже 48 компаний сферы торговли. Треть из них смогла сэкономить 562 миллиона рублей благодаря нацпроекту. Одной из приоритетных отраслей, которые входят в проект, является торговля.