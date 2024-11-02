Московские предприниматели научатся применять ИИ в бизнесе

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московских предпринимателей научат применять искусственный интеллект (ИИ) в бизнесе на онлайн-конференции "Нейросети в бизнесе: опыт и перспективы", которая пройдет 15 ноября от ГБУ "Малый бизнес Москвы" и столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Цель мероприятия – помочь представителям малого и среднего бизнеса внедрить инновационные технологии в свою деятельность. Это позволит увеличить число специалистов, обладающих навыками работы с ИИ, что является одной из задач, поставленных в Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.

Участники конференции узнают, как использовать ИИ при создании презентаций и работе с электронными письмами, а также во взаимодействии с клиентами. В качестве спикеров выступят специалисты из российских IT-компаний, которые успешно работают с нейросетями.

Первым в программе выступит основатель онлайн-школы, которая специализируется на обучении программированию без использования кода и работе с искусственным интеллектом. На конкретных примерах эксперт продемонстрирует, как можно применять нейросети в бизнесе, и поделится своими прогнозами относительно их развития в ближайшем будущем.

Вслед за этим пройдет открытый разговор на тему "Что нейросети нам готовят?". В ходе дискуссии слушатели узнают, как распределить обязанности между человеком и ИИ, а также рассмотрят возможные сложности, связанные с применением нейросетей.

Встречу продолжит разработчик онлайн-конструктора для создания электронных писем. Он расскажет о том, как компании применяют нейросети для рассылок, какие функции нейросетей появятся в ближайшем будущем и какие инструменты для бизнеса доступны уже сейчас.

Руководитель компании, которая разрабатывает онлайн-редактор презентаций с использованием искусственного интеллекта, и основатель презентационного агентства выступят с докладом на тему "Автоматизация презентаций с помощью нейросетей".

Участие в конференции бесплатное, однако требуется предварительная регистрация по ссылке.

Между тем в центрах "Моя карьера" и "Моя работа" в ноябре пройдут тренинги трудоустройства. Так, 15 ноября стартует тренинг "Отзывы клиентов как двигатель малого бизнеса: как с ними работать". Он поможет выстроить долгосрочную стратегию развития и укрепить малый бизнес с помощью отзывов клиентов.

Также "Бизнес-план самозанятого за один день" пройдет 5 ноября. На нем специалисты помогут определить цели и задачи для предприятия, проанализировать финансовые угрозы и спрогнозировать доход.