Подача заявок на всероссийский конкурс "Мой добрый бизнес" продлится до 18 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Всероссийский конкурс проектов социально ответственных предпринимателей и социально ориентированных НКО "Мой добрый бизнес" можно подать заявку до 18 ноября 2024 года.

Организатором конкурса является Минэкономразвития РФ. Принять участие могут представители малого и среднего бизнеса, самозанятые, субъекты крупного бизнеса, занимающиеся программами социальной корпоративной ответственности, а также социально ориентированные НКО, работа которых связана с решением социальных проблем.

Отправить заявку можно онлайн на официальном сайте. Важным условием для прохождения регионального этапа является регистрация или осуществление деятельности на территории столицы.

В этом году в конкурсе представлены восемь номинаций. Кроме того, в него добавили такие номинации, как "Социальный проект без границ" и "Лучший социальный проект года в области сохранения и развития художественных промыслов". Участники смогут получить известность, повысить свои профессиональные навыки и привлечь другие организации к своему проекту.