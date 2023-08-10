Собянин рассказал о новых мерах поддержки социального предпринимательства в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Развитие социального предпринимательства стало заметной тенденцией в Москве в последние годы, недавно муниципальные власти приняли решение расширить поддержку этого вида бизнеса. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

"По некоторым оценкам, сегодня в Москве работает свыше 46 тысяч социально ориентированных компаний: предприниматели вкладывают инвестиции в производство социально значимых товаров и услуг и все чаще принимают на работу людей с инвалидностью, многодетных родителей, выпускников детских домов и других представителей социально уязвимых категорий населения", – заявил столичный градоначальник.

В частности, теперь представители малого и среднего бизнеса, которые прошли обучение по московским образовательным или акселерационным программам, смогут претендовать на грант до 3 миллионов рублей. Субсидию можно потратить на компенсацию до 75% затрат на реализацию проектов.

Кроме того, по словам Собянина, лауреаты программ в сфере социального предпринимательства смогут получить поддержку в размере до 300 тысяч рублей за конкурс или программу.

В качестве примеров бизнеса в сфере социального предпринимательства мэр Москвы назвал информационный сервис DiaTalks, который специализируется на помощи людям с сахарным диабетом в своевременном выявлении заболевания. Собянин также отметил инклюзивное кафе "Разные зерна", где работают люди с расстройством аутистического спектра, а также центр для детей и подростков с расстройством аутистического спектра "Яркий мир АВА", подростковое психологическое подкаст-шоу "Тебе не одиноко" и другие проекты.

Ранее в Москве подвели итоги заявочной кампании конкурса грантов мэра Москвы для НКО. Всего конкурсом предусмотрено 12 номинаций, общий грантовый фонд составил 600 миллионов рублей. Среди номинаций – "Благотворительность", "Наше наследие", "Семейная Москва", "ЗОЖ и спорт", "Экология мегаполиса", "Молодежь Москвы" и другие.

Отмечается, что победители конкурса грантов смогут получить до пяти миллионов рублей, если имеют опыт работы больше года. Для молодых НКО сумма гранта составит до 500 тысяч рублей.

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