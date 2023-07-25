В столице подвели итоги заявочной кампании конкурса грантов мэра Москвы для НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Порядка 900 заявок прислали на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО в этом году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника Наталью Сергунину.

Отмечается, что треть заявок поступила от организаций, которые участвуют впервые. Всего конкурсом предусмотрено 12 номинаций, среди которых "Благотворительность", "Наше наследие", "Семейная Москва", "ЗОЖ и спорт", "Экология мегаполиса", "Молодежь Москвы" и другие. Последняя оказалась самой востребованной – по ней было получено чуть больше 200 заявок.

В этом году заявки можно было подавать онлайн. Кроме того, для потенциальных участников в столице проходили специальные консультации и тренинги. Отобранные заявки далее рассмотрит экспертный совет из представителей сфер науки, образования и бизнеса. Они оценят в том числе актуальность и уникальность проектов.

Победители конкурса грантов смогут получить до пяти миллионов рублей, если имеют опыт работы больше года. Для молодых НКО сумма гранта составит до 500 тысяч рублей. В целом же в грантовый фонд войдет 600 миллионов рублей.

Ранее в столице стартовал второй этап приема заявок на гранты для субъектов малого и среднего предпринимательства. Он продлится до 11 августа. Гранты предоставляются компаниям на покупку или лизинг оборудования, а их размер зависит от затрат.

