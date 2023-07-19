Московским предпринимателям помогут подобрать меры финансовой поддержки

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели смогут получить рекомендации по привлечению средств на персональной консультации. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Консультации будут полезны как действующим, так и новым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Профильные специалисты помогут адресно подобрать меры поддержки и составят четкий алгоритм действий для их получения", – приводят ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Заявки на консультации будут принимать на портале для малого бизнеса. Актуальную информацию об источниках финансирования для разных отраслей бизнеса подберут специалисты государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Малый бизнес Москвы".

В столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития уточнили, что в 2022 году субсидии и гранты получили 2,9 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Льготные кредиты оформили около восьми тысяч предпринимателей, а поручительством Московского гарантийного фонда воспользовались 2,7 тысячи предприятий.

В 2023 году власти Москвы подготовили для предпринимателей новые меры поддержки. Узнать подробнее о них можно на сайте или по телефону +7 (495) 225-14-14.

Ранее в столице стартовал новый этап приема заявок на получение грантов для столичных МСП. Гранты предоставляются на покупку или лизинг оборудования. Компенсировать можно не стоимость оборудования, а процент по кредиту за него, но не более 30 миллионов рублей в год.

