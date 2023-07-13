Число индивидуальных предпринимателей в Москве превысило 400 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По состоянию на 10 июня число зарегистрированных в Москве индивидуальных предпринимателей превысило 400 тысяч, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

"За год, с 10 июня 2022 года по 10 июня 2023-го, число столичных ИП увеличилось на 7,6% и достигло 400,2 тысячи. Этому способствуют удобные налоговые режимы для микробизнеса, широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации", – уточнил он.

Ефимов добавил, что росту количества предпринимателей способствует уход западных брендов с российского рынка.

Наиболее популярной сферой для ИП является торговля – в ней работает 31% московских предпринимателей. Еще 17% ИП заняты в сфере строительства, 9,3% занимаются консалтингом. На IT-сектор и обрабатывающее производство приходится 5,4 и 4,4% ИП соответственно, заявили в департаменте экономической политики и развития.

Наибольший прирост ИП за год был зафиксирован в торговле (18,1%). В строительстве их количество увеличилось на 8,2%, в консалтинге – на 5,4%, в IT – на 2,6%, а в обрабатывающей промышленности прирост составил 9,4%.

Ранее сообщалось, что число предпринимателей, которые зарегистрированы на московском портале поставщиков, достигло 310 тысяч. При этом с начала этого года зарегистрировались 17,2 тысячи новых пользователей из разных регионов России. Более трети новых пользователей являются ИП и физическими лицами.

Более 110 тыс субъектов МСП получили поддержку города в 2022 году