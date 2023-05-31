Поставщики сэкономили 2,1 млрд рублей при помощи торгового бота

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Торгового бота портала поставщиков запустили в октябре 2022 года. За это время он помог пользователям сэкономить 2,1 миллиарда рублей.

Бота использовали в 36,8 тысячи котировочных сессий, по итогам которых были заключены госконтракты на сумму 3,6 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Котировочные сессии – это небольшие аукционы. Они длятся по 3, 6 или 24 часа, во время них поставщики постепенно снижают цену контракта, конкурируя друг с другом. При помощи таких сделок предприниматели могут быстро заключить договор, а заказчики – купить продукцию по выгодной цене. Торговый бот сделал возможным участие в подобных сессиях в автоматическом режиме. Запуская его, предприниматель указывает, до какой суммы он готов снизить цену во время аукциона.

"В этом году портал поставщиков отметил свое десятилетие. Сейчас он обеспечивает потребности более 55 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов России", – сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он также добавил, что ресурсом пользуются более 300 тысяч предпринимателей, которые ежедневно заключают примерно 1,5 тысячи контрактов.

Как отметили в департаменте информационных технологий, сервис помогает экономить время и участвовать в нескольких закупках. Также все действия участников контролируются системой и регулируются.

Для пользователей из регионов открываются представительства, в которых специалисты обучают работе на площадке, проводят встречи, отвечают на вопросы. Также существует служба поддержки.

В феврале этого года Ефимов заявил, что с октября 2022 года предприниматели заключили 18,2 тысячи контрактов с использованием сервиса автоматических ставок на портале поставщиков. Он напомнил, что сервис помогает оптимизировать работу.

До этого Сергей Собянин отметил, что количество предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тысяч за последние 10 лет. Мэр столицы также обратил внимание на увеличение ежегодного объема закупок до 94 миллиардов рублей.