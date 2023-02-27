Собянин: за 10 лет число предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин

Сергей Собянин отметил, что количество предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тысяч за последние 10 лет. Об этом градоначальник написал в своем официальном телеграм-канале.

Мэр столицы также обратил внимание на увеличение ежегодного объема закупок до 94 миллиардов рублей.

"Платформа помогает бизнесу реализовать свои товары, работы и услуги, а заказчикам – найти нужную продукцию и закупить ее у надежного поставщика", – написал он.

Собянин подчеркнул, что площадка позволяет подобрать российские аналоги зарубежных товаров. Это стало особенно актуально в условиях введения антироссийских санкций. Кроме того, по словам мэра, на портале поставщиков всегда можно получить необходимую информацию о производителе.

"Сейчас больше 90% поставщиков на ресурсе – это представители малого и среднего бизнеса, но ими могут стать и ИП, и самозанятые, и физлица", – добавил он.

Технологии искусственного интеллекта были учтены в работе платформы. Так, например, была задействована нейросеть, которая умеет:

определять категорию товара по загруженному изображению;

искать соответствия между похожими товарами.

Ранее Собянин рассказал , что в 2022 году финансовой поддержкой города воспользовались свыше 13 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в Москве реализуется более 10 программ, которые способствуют развитию МСП.

Самый большой вклад в экономику внесли торговля, строительство, обрабатывающее производство, профессиональная и научно-техническая деятельность, а также операции с недвижимостью.



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