Собянин рассказал о трех отраслях экономики Москвы, показавших наибольший рост в 2022 году

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

В прошлом году обрабатывающая промышленность, сферы строительства и IT продемонстрировали наибольший рост в Москве. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Производители выстроили новые технологические процессы, открыли альтернативные рынки сбыта и локализовали выпуск наиболее востребованных товаров", – написал он.

Так, предприятиям обрабатывающей сферы удалось увеличить выпуск продукции на 10,3%, а объемы строительства выросли на 13,4%. Что касается IT-компаний, то они более чем на 17% смогли поднять свою выручку.

По словам мэра, этому в какой-то степени поспособствовала поддержка города, которая включает больше 80 различных мер для предпринимателей и граждан и объем которой превышает 100 миллиардов рублей. Сюда входят в том числе льготные кредиты, гранты и прочее.

Ранее Собянин рассказал, что в 2022 году финансовой поддержкой города воспользовались свыше 13 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в Москве реализуется больше 10 программ, которые способствуют развитию МСП.



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