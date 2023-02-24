Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства в Москве в 2022 году. Об этом сообщил мэр в своем телеграм-канале.

"Финансовой поддержкой в 2022 году воспользовались больше 13 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства", – отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, в столице реализовано более десяти программ, среди которых самой популярной у представителей малого и среднего бизнеса является льготное кредитование. Деньги, которые получают предприниматели направляются на инвестиции, а также пополнение оборотных средств и развитие бизнеса.

Мэр уточнил, что за прошлый год кассовая выручка предприятий стала больше на 24 процента, кроме того, поступление в городской бюджет увеличилось на 23 процента.

Самый большой вклад в экономику внесли: торговля; строительство; обрабатывающее производство; профессиональная и научно-техническая деятельность; операции с недвижимостью.

Собянин заявил, что представители малого и среднего бизнеса смогли справиться со всеми сложностями и их деятельность продолжает развиваться. Это происходит благодаря эффективными мерам поддержки.

"В 2023 году Москва поможет МСП с учетом приоритетных направлений развития предпринимательства", – заключил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что сумма одобренных льготных кредитов столичным предприятиям превысила 214 миллиардов рублей.

Мэр отметил, что благодаря масштабной антикризисной программе в столице финансовую поддержку получили 78 организаций в разных сферах, в которых работают более 90 тысяч сотрудников.



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