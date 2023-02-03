Город предоставил льготный займ на развитие экспорта столичному производителю роботов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский производитель роботизированных комплексов "Интеллектуальные робот системы" получил от города льготный заем на развитие экспортной деятельности, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Столичный производитель роботизированных комплексов получил от города заем в 100 миллионов рублей на развитие экспорта по льготной ставке 5,5 процента годовых. Средства предоставлены предприятию на пять лет", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как пояснил вице-мэр, "Интеллектуальные робот системы" благодаря новому займу смогут нарастить объем экспорта по действующим контрактам на поставку продукции с 7,1 до 200 миллионов рублей.

Средства от города могут быть направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих для продукции, которая впоследствии полностью или частично будет поставляться за границу.

Директор компании-производителя роботизированных комплексов "Интеллектуальные робот системы" Антон Бычковский заявил, что средства от города позволят развивать производство и наращивать потенциал компании. Планируется увеличить выпуск оборудования и создать новые рабочие места.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства сейчас предлагает около 10 видов займов для бизнеса, в том числе на поставки компьютерного, серверного или сетевого оборудования или покрытие кассового разрыва.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сумма одобренных льготных кредитов столичным предприятиям превысила 214 миллиардов рублей. Финансовую поддержку получили 78 организаций в разных сферах, в которых работают более 90 тысяч сотрудников.

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