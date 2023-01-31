Собянин: на платформе МИК зарегистрировалось более 35 тыс организаций из 82 регионов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московский инновационный кластер объединил 35 тысяч организаций из 82 российских регионов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы пояснил, что МИК предоставляет возможности для кооперации стартапов, научных организаций, промышленных предприятий и крупных корпораций и запуска совместных проектов. Собянин назвал такую интеграцию выгодной для всех.

Градоначальник подчеркнул, что участники кластера могут объединяться на платформе i.moscow. По его словам, уже свыше 900 компаний совместными усилиями реализуют 39 проектов в рамках 15 объединений.

"15 компаниям в сфере медицины, фармацевтики, IT и других отраслях уже одобрены гранты на общую сумму более 800 миллионов рублей. Это дает возможности Москве развиваться в том числе в сфере медоборудования, фармацевтики, производства чековой ленты, оказавшейся в дефиците с введением санкций", – написал Собянин.

Он уточнил, что гранты позволили компенсировать затраты на подключение к инженерным сетям и покупку недвижимости, оборудования и программного обеспечения, прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Ранее Собянин рассказал, что в ТиНАО построят предприятие по производству труб и фитингов из полимеров. Комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров построят на Промышленной улице. Инвестор планирует вложить в проект свыше 835 миллионов рублей.



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