Собянин: число малых и средних предприятий в Москве в 2022 году выросло на 7 процентов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2022 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве увеличилось на 7%, превысив 830 тысяч. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, сейчас на предприятиях МСП заняты 3,2 миллиона москвичей, это почти 40% работающего населения столицы.

"Открыть новый бизнес или развить уже имеющийся в Москве стало еще доступнее. <...> В 2022 году в городе действовало более 10 программ финансовой поддержки МСП", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в городе действуют различные гранты на создание импортозамещающих производств, точек общепита и других организаций, также предприниматели могут взять льготные кредиты. Последними в минувшем году воспользовалось больше семи тысяч компаний.

Льготными кредитами часто пользуются начинающие предприниматели, поскольку на старте им бывает сложно привлечь нужный объем средств. Для таких организаций размер льготного займа составляет 5 миллионов рублей по ставке не более 9,8% в течение года.

"Всего для 13,6 тысячи МСП в 2022 году городом выделено более 34 миллиардов рублей финансовой поддержки", – подытожил градоначальник.



Ранее сообщалось, что количество самозанятых в Москве к декабрю прошлого года превысило 1,2 миллиона человек. Это примерно пятая часть от всех самозанятых в России.



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