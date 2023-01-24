Собянин: предприятия столицы наращивают объемы выпуска высокотехнологичной продукции

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что Москва продолжает наращивать объемы высокотехнологичной продукции. Он уточнил, что в производстве электрооборудования сегодня задействовано 135 столичных предприятий.

Также, по словам мэра Москвы, с января по ноябрь 2022 года выпуск продукции увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Собянин отметил, что одну из ключевых ролей в этом сыграла системная и антикризисная помощь города. Мэр подчеркнул, что благодаря ей удается получать налоговые преференции и направлять сэкономленные средства на собственное развитие.

Мэр столицы обратил внимание на то, что ставка по льготным кредитам московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в июле 2022 года была снижена с 9 до 3%.

Полученные в рамках программы средства предприниматели могут использовать для приобретения результатов интеллектуальной деятельности, закупки оборудования и создания промышленной инфраструктуры. Собянин напомнил, что максимальный размер кредита составляет 3 миллиарда рублей, а срок оказания поддержки – 3 года.

Также помощь столичным компаниям оказывает Центр поддержки промышленности. Предприниматели могут обратиться туда с вопросами о локализации, предоставляемых мерах поддержки, финансировании и кредитовании предприятий. Также в центре можно больше узнать о подборе альтернативных поставщиков и взаимодействии с органами власти.

Ранее руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский обратил внимание на столичные меры антикризисной поддержки.

С марта 2022 года для развития промышленных проектов землю стали предоставлять по ставке один рубль в год. Также он уточнил, что в 2022 году было заключено 13 договоров о предоставлении земли в аренду по льготной ставке.

Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

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