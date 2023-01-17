Путин заявил, что Россия преодолела риски в экономике

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что Россия сумела справиться с экономическими рисками 2022 года, которые "возникли неожиданно".

"В целом мы достаточно успешно преодолели все эти риски", – объяснил президент РФ.

Глава государства указал на то, что власти уже примерно понимают, какими будут риски 2023 года. При этом он подчеркнул, что в данной ситуации важно не завышать и не занижать какие-либо показатели.

В ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин заявил о важности финансового результата компаний в агропромышленной сфере. Полученную прибыль, по мнению российского лидера, следует вкладывать в заботу над урожаем текущего года, а также в сферу переработки и животноводства.

Глава государства подчеркнул, что поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проследить за тем, чтобы в сфере агропромышленного комплекса были сформированы резервы во избежание вывоза чрезмерных объемов продукции за границу.

Ранее Владимир Путин заявил, что, по предварительным данным, ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,5%. В 2023 году власти планируют сохранить положительную тенденцию в развитии российской экономики.

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