Ряду компаний РФ разрешили не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран

Фото: kremlin.ru

Некоторым российским компаниям до конца текущего года разрешили не учитывать голоса совладельцев, которые являются гражданами недружественных стран. Указ, опубликованный на интернет-портале правовой информации, подписал Владимир Путин.

В документе указано, что инициатива принята для обеспечения защиты национальных интересов в связи с действиями США и других государств, которые противоречат нормам международного права. Теперь голоса, принадлежащие совладельцам недружественных стран, не будут учитываться при определении кворума.

Указом также закреплено право большинства голосов, которые определяются от общего числа оставшихся членов совета директоров или акционеров. Решение распространяется на российские хозяйственные общества, которые соответствуют определенным критериям.

Документ вступил в силу со дня его подписания. Он будет действителен до 31 декабря 2023 года.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что антироссийские санкции способны привести экономику РФ к рецессии. Она пообещала, что Евросоюз продолжит вводить ограничения в отношении России, а также оказывать помощь Украине.

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