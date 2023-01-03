В Госдуме заявили, что исламский банкинг в РФ могут запустить в 2023 году

Фото: president.tatarstan.ru

Российские банки могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале этого года, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам депутата, соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях нижняя палата парламента примет уже в январе, а пилот будет запущен в Татарстане, Чечне, Дагестане и Башкортостане.

По подсчетам экспертов, доля рынка исламских продуктов в данных субъектах может достичь 5–7% от общего объема банковских услуг.

Отмечается, что законопроект о проведении такого эксперимента поддерживают в Центробанке. Также уточняется, что подобные продукты уже начал тестировать "Сбер", открыв офис в Казани.

Как рассказал специалист "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов, специфика исламского банкинга заключается в том, чтобы формально не брать деньги под процент и не выдавать таких займов. Также вводятся ограничения на деятельность субъектов исламского финансирования.

В свою очередь, аналитики Freedom Finance Global пояснили, что, несмотря на запрет взимания процентов, исламские банки могут предложить клиентам достаточно разных продуктов, в том числе беспроцентные облигации.

Законопроект "О деятельности по партнерскому финансированию" был подготовлен в июле. В сентябре документ внесли в Госдуму. Он был принят в первом чтении.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!