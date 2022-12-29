Расчеты криптовалютой за параллельный импорт могут разрешить в 2023 году

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Законопроект, разрешающий проводить трансграничные платежи в криптовалюте может начать работать со 2 квартала 2023 года. Об этом председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал газете "Известия".

"Я рассчитываю, что в январе-феврале мы этот законопроект примем, и со 2 квартала 2023 года он уже начнет работать. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме, по нему разгорелись дискуссии", – заявил он.

Аксаков пояснил, что основная критика закона состоит в том, что существует риск открыть канал неконтролируемого вывода капитала из России. По его словам, поправки, ограничивающие подобные риски, можно внести ко второму чтению закона.

Легализация сделок с криптовалютой наверняка приведет к новым санкциям, считает Аксаков. Однако, по его словам, серьезно повлиять на транзакции на цифровом рынке невозможно.

Ранее сообщалось, что тестирование цифрового рубля в реальных условиях планируется начать с 1 апреля следующего года. Об этом заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Законопроект о легализации майнинга криптовалют внесен в Госдуму

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