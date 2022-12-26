В ЦБ не исключили повышение гарантий по вкладам ветеранов боевых действий

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Банке России не исключили, что в стране могут повысить гарантии по вкладам ветеранов боевых действий. С инициативой ранее выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом пишет RT.

Регулятор обратил внимание на то, что на сегодняшний день общий лимит страхового возмещения оценивается в 1,4 миллиона рублей, и эта сумма покрывает 98% всех вкладчиков банков, что обеспечивает необходимую защиту интересов.

Однако в ЦБ подчеркнули, что у военнослужащих могут накапливаться дополнительные средства из-за невозможности тратить их в период участия в боевых действиях.

"В связи с этим считаем возможным рассмотреть вопрос дополнения перечня особых обстоятельств, при наступлении которых вкладчик имеет право на получение страхового возмещения в повышенном размере (до 10 миллионов рублей)", – ответили парламентарию в Банке России.

Там уточнили, что речь идет о том, когда страховой случай наступил в момент участия военнослужащего в вооруженном конфликте.

Что касается лиц, ранее участвовавших в боевых действиях, повышение гарантий по их вкладам нужно рассматривать отдельно, добавил регулятор.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о выходе ветеранов боевых действий на пенсию на пять лет раньше установленного срока. Согласно проекту, при досрочном выходе на пенсию будет учитываться наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.

Уточнялось, что при этом должны быть соблюдены следующие условия: наступление возраста, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии: мужчины 60 лет и женщины 55 лет; наличие страхового стажа не менее 15 лет.

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