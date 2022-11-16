В Госдуму внесен законопроект о досрочном выходе ветеранов боевых действий на пенсию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий выходить на пенсию на пять лет раньше установленного срока внесен в Госдуму. Соответствующая инициатива опубликована в электронной базе нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается… предоставить ветеранам боевых действий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. При этом должны быть соблюдены следующие условия: наступление возраста, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии: мужчины 60 лет и женщины 55 лет; наличие страхового стажа не менее 15 лет", – следует из пояснительной записки к документу.

Согласно проекту, при досрочном выходе на пенсию будет учитываться наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.

Один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов в своем телеграм-канале пояснил, что теперь мужчины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55. По его словам, законопроект направлен на поддержку ветеранов боевых действий.

Ранее Совет Федерации одобрил инициативу о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимающим участие в СВО на Украине. Соответствующий документ внесли в Госдуму 3 ноября, его авторами выступили 264 депутата и сенатора.



Госдума приняла закон о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий

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