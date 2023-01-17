Путин сообщил о предварительном снижении ВВП РФ в 2022 году на 2,5%

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ВВП России по итогам 2022 года, по предварительным данным, снизился на 2,5%, в то время как падение предрекалось на 20%. Об этом сообщил Владимир Путин.

"По оценке Минэкономразвития, валовый внутренний продукт России за январь – ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам, помните, да, некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, падение в 10 и 15%, и даже 20%. В целом по году ожидается снижение на 2,5%", – сообщил российский лидер.

В 2023 году власти планируют сохранить положительную тенденцию в развитии российской экономики. Как уточнил президент, агропромышленному комплексу и промышленности удалось нарастить темпы роста. Это в свою очередь позволило создать новые рабочие места.

Увеличение числа рабочих мест позволило сохранить стабильную ситуацию на рынке труда и достичь минимального уровня безработицы в истории РФ.

"Как уже отмечалось, фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов", – заявил Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что инфляция в стране по итогам первого квартала 2023 года может достигнуть 5%. В настоящее врем показатель составляет 11,9%. Экономическую обстановку в стране Путин назвал удовлетворительной.



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