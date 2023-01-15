Инфляция в РФ по итогам первого квартала может приблизиться к 5% – Путин

Фото: depositphotos/Keola

Инфляция в России по итогам первого квартала может приблизиться к 5%. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил Владимир Путин.

"Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она... от сегодняшних 11,9 % может приблизиться к 5%", – сообщил российский лидер.

Экономическую ситуацию в стране президент назвал вполне удовлетворительной. По его словам, в РФ набирает обороты промышленное производство, строительство и сельское хозяйство.

До этого Путин в ходе первого в этом году собрания с представителями правительства сообщил, что экономика в РФ остается стабильной. Он также высказал уверенность на сохранение подобной динамики в 2023 году.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!