Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в этом году

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Людям, желающим сохранить свои средства, в 2023 году для инвестиций лучше выбирать российский рубль. Таким мнением с News.ru поделился финансовый аналитик Александр Разуваев.

"При нынешней ставке ЦБ в 7,5% и ее прогнозируемом уменьшении под конец года лучшей валютой для сбережений остается рубль. Ведь ставки по вкладам на данный момент практически сопоставимы с инфляцией", – сказал специалист.

Если же человек хочет диверсифицировать свои сбережения, то можно вложиться в дирхам Объединенных Арабских Эмиратов или азербайджанский манат. По мнению Разуваева, доллар и евро сейчас очень "токсичные" валюты: например, ЕС сейчас сталкивается с большим количеством проблем, которые не идут на пользу стабильности европейской валюты.

Ранее экономист Георгий Остапкович предположил, что максимальное значение, которого сможет достичь курс доллара, составляет 80 рублей. Он отметил, что ослабление российской валюты связано с увеличением импорта и снижением цен на нефть. Тем не менее специалист уверен, что Центробанк и Минфин РФ не позволят рублю сильно упасть, если предпосылки к этому будут.



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