Минфин РФ заменит евро и фунты в ФНБ на юани и золото – СМИ

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Министерство финансов России планирует исключить евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Отмечается, что в юанях можно инвестировать до 80%, в золото – до 40%. При этом доли могут варьироваться: например, 70% займут юани, 30% – драгоценный металл.

В материале говорится, что на сегодняшний день ФНБ должен на 39,7% состоять из евро, на долю китайской валюты приходится 30,4%, 5% хранятся в фунтах стерлингов, в японской иене – 4,7%. Доля золота составляет 20,2%.

Один из источников издания подчеркнул, что действующую структуру будут адаптировать к новой в рамках перераспределения резервов внутри баланса Банка России.

Ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев поздравил западные страны с наступающим Новым годом и представил список футуристических тезисов. В список он включил 10 пунктов, содержащих возможные события 2023 года.

По прогнозу политика, в следующем году может произойти распад Евросоюза. В результате этого национальная валюта перестанет использоваться в качестве платежного средства.



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