Медведев предрек распад ЕС и гражданскую войну в США

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил Запад с наступающим Новым годом, поделившись своим "футуристическим" прогнозом, который предрекает им много бед. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Медведев составил список из 10 пунктов. Среди них нефть по 150 долларов и газ по 5 тысяч долларов. Также он предвидел распад Евросоюза и новый раздел Польши, захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины, "создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов" и последующая война этого рейха с Францией.

Кроме того, Медведев прогнозирует гражданскую войну в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, победа Илона Маска на выборах и отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.

Ранее Медведев назвал ложью и цинизмом заявления Запада о том, что Украина сама должна решать, возвращаться ли к переговорам с Россией или нет.

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