Медведев призвал Великобританию вернуть Фолкленды Аргентине

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Великобританию вернуть Аргентине Фолклендские (Мальвинские) острова. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

Так Медведев отреагировал на недавние заявления британского премьер-министра Риши Сунака в отношении переговоров по Украине. Российский политик посоветовал власти Великобритании вспомнить о своих проблемных вопросах.

"Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды – это не Британия, а Аргентина", – говорится в его публикации.

Медведев также поздравил аргентинцев с тем, что они стали чемпионами мира по футболу, одержав победу над Францией в Катаре.

Ранее Сунак поручил провести аудит военной помощи Лондона Киеву. Уточнялось, что он нужен для того, чтобы оценить значимость военного вклада Британии и оценить ход проведения специальной военной операции в целом.

Среди британских чиновников возникли опасения, что Сунак может занять слишком осторожную позицию в вопросах дальнейших поставок оружия Украине.

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