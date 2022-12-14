Медведев высказался об идее создании Рижского трибунала

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение о предложении президента Латвии Эгился Левитса провести процесс над Россией и создать Рижский трибунал. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на предложение Еврокомиссии создать международный трибунал по Украине главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе не смогли найти единый ответ. После этого президент Латвии Эгилс Левитс сделал заявление, что международный трибунал по Украине можно провести в Риге.

"Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу – постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил", – сказал Медведев.

Медведев предложил Левитсу представить последствия, если Россия затаит обиду на Латвию. И порекомендовал президенту спросить граждан Латвии, хотят ли они конфронтации с Россией.

Ранее сообщалось, что постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о трибунале над россиянами. По словам Чижова, трибунал будет, но только для тех, кто реально виновен в сложившейся ситуации на Украине.

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