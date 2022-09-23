Постпред РФ при ЕС прокомментировал слова Борреля про трибунал над россиянами

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о трибунале над россиянами.

В интервью РИА Новости Чижов заявил, что трибунал будет, но только для тех, кто реально виновен в сложившейся на Украине ситуации.

"Но не для российского руководства, а для киевского режима", – подчеркнул политик.

Ранее Боррель заявил о поддержке инициативы по созданию трибунала на гражданами РФ за их действия на Украине. Он отметил, что Москва и Киев не являются участниками Международного уголовного суда, поэтому "было бы хорошей идеей поискать специальную юрисдикцию".

При этом глава евродипломатии не упомянул о военных преступления ВСУ. Кроме того, Боррель не пояснил, кто именно из россиян должен оказаться под трибуналом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.