Зеленский учредил новую медаль со стилизованной свастикой

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины", сообщается на официальном сайте.

На медали изображены четыре меча, перекрещенные под прямым углом. В центре же расположен трезубец с герба страны.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что эта медаль доказывает, что киевский режим является последователем германского нацизма. По его словам, стилизованная свастика на медали видна невооруженным взглядом. Он добавил, что в этом нет ничего убедительного, так как Киев при поддержке из-за рубежа использует символику тех, кто воевал против России.

"Те лидеры, которые сегодня руководят Украиной, нашли себе этих "героев" давно. И ничего удивительно, что и символика украинской армии содержит элементы символики Третьего рейха. И то, что стилизованная свастика появляется на награде за якобы оборону Украины, а на самом деле за службу неонацистскому режиму, – это доказательство того, киевский режим стал последователем германского нацизма", – приводит слова Мягкова РИА Новости.



Фото: president.gov.ua

Ранее один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс раскритиковал президента США Джо Байдена за американские действия в отношении конфликта на Украине. По мнению музыканта, Байден еще больше разжигает сложную ситуацию. Он считает, что спецоперация РФ стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к границам России несмотря на обещания не предпринимать таких шагов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

