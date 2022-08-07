Amnesty International выразила сожаление из-за "гнева" из-за доклада о преступлениях ВСУ

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Правозащитная организация Amnesty International выразила сожаление из-за боли и гнева, которые вызвал опубликованный доклад о военных преступлениях Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.
Вместе с извинениями Amnesty International отметила, что не отказывается от озвученных данных. Организация подчеркнула, что ее приоритетом является обеспечение защиты граждан.
"Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования", – говорится в заявлении.
Amnesty International добавила, что доклад не оправдывает действий России. Кроме того, организация отметила, что выводы не означают, что украинские войска не принимают соответствующих мер предосторожности в других частях страны.
Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушении международных правовых норм и военного права. Эксперты организации задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирное население.
Позже в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что доклад Amnesty International свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. В диппредставительстве считают, что звучащие обвинения в адрес ВС РФ о якобы совершенных военных преступлениях преследуют только одну цель – исказить истинное положение дел.
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