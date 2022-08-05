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Организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о преступлениях ВСУ. Такое заявление в Twitter сделал американский правозащитник Аджаму Барака.

По его словам, теперь украинский лидер намекает, что организация попала под чары пропаганды Кремля.

Он напомнил, что организация заявила, что ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы.

Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушении международных правовых норм и военного права. Эксперты организации задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирное население.

Позже в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что доклад Amnesty International свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. В диппредставительстве считают, что звучащие обвинения в адрес ВС РФ о якобы совершенных военных преступлениях преследуют только одну цель – исказить истинное положение дел.

