Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Читателей британской газеты Daily Mail шокировал отчет правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях Вооруженных сил Украины.

Один из пользователей считает отвратительным, что ВСУ целенаправленно "ведут свой народ на убой". Другой же читатель выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский разжигает конфликт. По его словам, украинский лидер уничтожит страны, а после уйдет на пенсию "в свой особняк во Флориде за 30 миллионов долларов".

"Имейте в виду, что Зеленский – оппортунист, который играет в свою пользу под видом помощи народу", – убежден третий пользователь.

Еще один читатель сказал, что Зеленский оказался патологическим лжецом и серийным убийцей.

Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушении международных правовых норм и военного права. Эксперты организации задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирное население.

Позже в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что доклад Amnesty International свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. В диппредставительстве считают, что звучащие обвинения в адрес ВС РФ о якобы совершенных военных преступлениях преследуют только одну цель – исказить истинное положение дел.

